¿Cambio de rostro para huir? El sorprendente hallazgo en el caso Marset

Un hallazgo inesperado ha generado sorpresa entre investigadores y la población durante los operativos contra la red vinculada al narcotraficante Sebastián Marset.

En allanamientos realizados en distintos inmuebles de Santa Cruz de la Sierra, las autoridades encontraron máscaras hiperrealistas de silicona, objetos que podrían haber sido utilizados para alterar la apariencia física y evadir controles de identidad.

Un disfraz casi perfecto

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Boliviana, las máscaras presentan un nivel de detalle sorprendente.

Estos implementos reproducen con gran precisión rasgos humanos como:

arrugas

poros de la piel

cabello

vello facial

Gracias a ese nivel de realismo, una persona podría modificar su apariencia en cuestión de minutos, dificultando su identificación durante controles policiales o en espacios públicos.

¿Podrían engañar sistemas de reconocimiento?

Las autoridades también señalaron que este tipo de máscaras podría confundir controles visuales e incluso intentar engañar sistemas de reconocimiento facial, ya que están diseñadas para imitar con gran exactitud la textura y forma de un rostro humano.

Aunque todavía no se confirmó si efectivamente fueron utilizadas en operaciones de la red criminal, los investigadores consideran que podrían haber sido parte de las estrategias para evitar ser detectados.

No solo para el crimen

Pese a la sorpresa que generó su aparición en una investigación criminal, las máscaras hiperrealistas no son exclusivas del mundo del delito.

Este tipo de implementos también se utiliza en:

producciones cinematográficas

recreaciones médicas

efectos especiales

entrenamientos en áreas de seguridad

Una nueva pieza en la investigación

El descubrimiento se suma a otros elementos incautados durante los operativos contra la organización vinculada a Sebastián Marset.

Para los investigadores, estos objetos podrían aportar pistas sobre cómo algunos integrantes de la red lograron desplazarse durante años sin ser plenamente identificados, en medio de una de las investigaciones criminales más complejas de la región.

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