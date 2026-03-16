Un hombre y una mujer resultaron heridos luego de intentar realizar maniobras arriesgadas en una motocicleta mientras circulaban por una calle con tráfico.

Según se observa en un video que circula en redes sociales, ambos ocupantes realizaban “caballitos” y otras acrobacias mientras la moto estaba en movimiento, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de otros conductores.

En la última maniobra, el conductor intentó ponerse de pie sobre la motocicleta mientras avanzaba. Sin embargo, perdió el equilibrio y terminó cayendo violentamente al pavimento junto a su acompañante.

Tras el impacto, ambos sufrieron golpes fuertes, aunque afortunadamente ningún otro vehículo se vio involucrado en el incidente.

El hecho ha generado comentarios en redes sociales y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de conducir con responsabilidad y evitar maniobras peligrosas en vías públicas, donde cualquier error puede provocar accidentes graves.

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