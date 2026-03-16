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La Verde viajó al repechaje con la ilusión de clasificar al Mundial

Los jugadores bolivianos partieron desde Santa Cruz con destino a Monterrey, donde se enfrentarán a Surinam y, de avanzar, a Irak por el último boleto mundialista. 

Martin Suarez Vargas

16/03/2026 14:20

Carlos Lampe, levantando la mano despidiéndose de los aficionados. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

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La madrugada de este lunes, la selección boliviana se trasladó a Monterrey, México, sede del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. Los jugadores viajaron desde Santa Cruz con la maleta llena de ilusión, haciendo escala en Panamá antes de arribar a suelo mexicano. Allí se sumarán los futbolistas convocados por el técnico Óscar Villegas.

“Estamos recibiendo poco a poco a los jugadores. Mañana llegarán Leo Zabala y Diego Medina; Diego ya está en vuelo y Zabala vuela temprano. Son buenas noticias porque se irá completando la nómina. El martes por la noche recibiremos a Enzo Monteiro y los últimos en sumarse serían Roberto y Yomar Rocha. Seguimos insistiendo con sus clubes para que puedan unirse lo antes posible; de no ser así, llegarían prácticamente el día 24 para jugar el 26”, explicó un directivo de la selección.

El primer paso de Bolivia será enfrentar a Surinam el 26 de marzo a las 18:00. En caso de lograr la victoria, la Verde se medirá contra Irak el 31 de marzo a las 23:00, en el duelo que definirá el último boleto para la Copa del Mundo 2026.

Previo al partido contra Surinam, el equipo boliviano podría disputar sus últimos entrenamientos y partidos de preparación frente a equipos mexicanos, ya que Villegas no tendrá margen para errores en esta fase de eliminación directa. Ambos encuentros serán a “matar o morir”, subrayando la importancia de avanzar en el repechaje.

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