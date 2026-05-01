Vocero presidencial llama al diálogo a sectores movilizados: “Sentémonos a conversar”

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró este viernes que no existen divisiones dentro del Gobierno y afirmó que el gabinete trabaja de forma cohesionada bajo el liderazgo del presidente. En una entrevista con el programa El Mañanero, llamó a los sectores movilizados a sentarse en una mesa de diálogo para buscar soluciones conjuntas a la crisis social y económica.

Gálvez sostuvo que la convocatoria presidencial está dirigida “a todos aquellos que quieran contribuir” y remarcó que el país necesita conversar para resolver los conflictos. “Todos compartimos el malestar y las preocupaciones”, señaló.

Consultado sobre una supuesta crisis interna que estaría debilitando la capacidad del Ejecutivo para contener las protestas, el vocero descartó esa posibilidad.

“No, ninguna fractura interna. Más bien hay un equipo cohesionado, aprendiendo a tomar ritmos porque los retos son inmensos”.

Añadió que existe un grupo de servidores públicos comprometidos con sacar adelante al país y cumplir el mandato ciudadano de estabilizar la economía.

Sobre las protestas y demandas sociales, Gálvez afirmó que existe un sector de personas que no fue atendido durante anteriores gestiones. “Son desencantados con el régimen anterior”.

Explicó que de las 211 demandas presentadas por organizaciones movilizadas, al menos 180 ya habían sido planteadas durante anteriores administraciones sin recibir respuesta.

El vocero indicó que el Ejecutivo busca cambiar la lógica del “pliego petitorio” por “planes de trabajo”, con el objetivo de construir soluciones entre ambas partes. “¿Cómo arreglamos los problemas? Ayúdenos a resolverlos. Todos tenemos la misma responsabilidad”.

Insistió en que la prioridad es el diálogo y que las posiciones radicales solo impiden avanzar.

Respecto a organizaciones que mantienen medidas de presión, Gálvez lamentó que algunas demandas legítimas se mezclen con intereses políticos. “Nuestra principal arma es la verdad, el mandato boliviano expresado en los votos y el deseo profundo de reconstruir la patria”.

Aseguró que el Gobierno mantendrá la paciencia y continuará esperando a los movilizados en mesas de negociación.

En relación con la marcha que avanza hacia la sede de Gobierno, el vocero cuestionó que continúe pese a que parte de sus exigencias ya fueron atendidas mediante decretos.

“Si la decisión es llegar a la sede de gobierno, sean bienvenidos para poder trabajar en conjunto en las soluciones”. Sin embargo, advirtió que cualquier intento de convulsión o desestabilización no cuenta con respaldo ciudadano.

Mira la programación en Red Uno Play