María René Álvarez asume la ALD con el reto de consolidar la autonomía para Santa Cruz

La nueva presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, afirmó este viernes que una de las prioridades de su gestión será fortalecer la autonomía departamental y avanzar en la descentralización de recursos para la región.

Tras asumir el cargo, la autoridad agradeció el respaldo recibido y sostuvo que presidir la institución representa “un honor”, además de marcar su compromiso con la transformación de Santa Cruz.

“Una de nuestras primeras tareas precisamente es eso, trabajar para la reformación y adecuación de normativas para implementar finalmente la autonomía”, señaló la nueva titular legislativa.

En esa línea, indicó que impulsará coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional para promover modificaciones legales, entre ellas cambios a la Ley Marco de Autonomías, con el objetivo de lograr una autonomía “real”.

“Santa Cruz necesita fortalecer su autonomía y eso tiene que ser con un trabajo constante, coordinado y maratónico”, manifestó.

María René también aseguró que buscará una gestión basada en el diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en la ALD. “Se trabajará como tiene que ser, con coordinación, con consenso, con respeto”, expresó al referirse a la relación con los demás asambleístas.

En el plano económico, remarcó que el departamento enfrenta una coyuntura compleja marcada por la crisis, la falta de combustible y la ausencia de empleo, por lo que consideró urgente generar condiciones para la reactivación.

“No vivimos precisamente un momento ideal... hay una economía parada. Entonces nosotros tenemos que contribuir para que eso tenga una reactivación”, afirmó.

Asimismo, anunció que acompañará medidas orientadas a reducir gastos en la Gobernación y convertirla en una institución más eficiente para la ciudadanía.

Sobre las comunidades indígenas, señaló que trabajará de manera directa con estos sectores y adelantó que una de las prioridades será impulsar la ley de bonos de carbono.

Finalmente, pidió dejar atrás la confrontación política y abrir una nueva etapa institucional. “Es muy importante dar la vuelta a la página”, concluyó.

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