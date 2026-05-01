La Villa Primero de Mayo celebra 57 años de crecimiento e identidad vecinal

La Villa Primero de Mayo celebra este 1 de mayo sus 57 años de fundación con una multitudinaria serenata que reunió a vecinos, familias y visitantes en una jornada marcada por la música, la tradición y el orgullo por el crecimiento de esta populosa zona de Santa Cruz de la Sierra.

Desde tempranas horas, la plaza principal y alrededores registraron gran movimiento de personas que participaron de las actividades organizadas por el aniversario. Juegos recreativos, ferias y espacios familiares formaron parte del ambiente festivo previo al evento central.

Por la noche, el estadio municipal fue escenario de la esperada serenata, donde la población se congregó para rendir homenaje a la historia y desarrollo de la Villa Primero de Mayo. La celebración estuvo acompañada por presentaciones musicales y muestras culturales que encendieron el entusiasmo de los asistentes.

Actualmente, la Villa Primero de Mayo cuenta con aproximadamente 450.000 habitantes distribuidos en 187 barrios, consolidándose como una de las zonas urbanas más extensas y de mayor crecimiento de la capital cruceña.

La ciudadela dispone de mercados, supermercados, farmacias, ocho centros de salud, dos hospitales de segundo nivel y una Estación Policial Integral considerada entre las más grandes de la ciudad.

En el área educativa funcionan 87 unidades educativas, aunque vecinos señalan que aún se requiere mayor infraestructura para responder al incremento constante de la población.

Los antiguos arenales que marcaron sus primeros años quedaron en el recuerdo. Hoy, la Villa Primero de Mayo exhibe calles pavimentadas, intenso movimiento comercial y una identidad propia construida con el esfuerzo de generaciones.

A sus 57 años, la Villa Primero de Mayo ratifica su protagonismo dentro de Santa Cruz y celebra su aniversario con la fuerza y unidad de su gente.

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