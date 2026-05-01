Paz anuncia una nueva etapa en Bolivia a partir del 1 de Mayo

El presidente Rodrigo Paz ha marcado una fecha definitiva en el calendario político del país al anunciar una transformación profunda en la gestión del Estado.

"A partir del 1 de mayo vamos a abrir una nueva etapa en Bolivia", sentenció el mandatario, subrayando que, tras seis meses de transición y diagnóstico, el Gobierno está listo para pasar de la identificación de un país quebrado a la implementación de soluciones estructurales.

Un giro en el marco legal

Esta nueva etapa se traducirá inmediatamente en propuestas legislativas que el Ejecutivo enviará al Parlamento para su debate y socialización con todos los sectores de la Patria. El presidente adelantó que presentará leyes fundamentales en áreas de hidrocarburos, energía e inversiones, herramientas que considera indispensables para revertir la parálisis de las empresas estatales y el déficit heredado de las últimas dos décadas.

Paz fue enfático al declarar que el modelo de un solo partido ha caducado, dando paso a una "obra maestra democrática" que respeta la diversidad y la voluntad del voto popular. Según el mandatario, el cambio ya es irreversible, y esta nueva etapa no permite mezquindades ni dar la espalda al país, especialmente cuando las instituciones y gobernaciones se encuentran en una situación financiera crítica.

Reactivación económica mediante el diálogo

Dentro de esta nueva hoja de ruta, el Gobierno convocará a encuentros nacionales estratégicos centrados en la minería y el uso de la tierra para maximizar el potencial boliviano frente a sus vecinos. El presidente lamentó que, siendo Bolivia uno de "los más ricos del vecindario", solo se generen 6 mil millones de dólares en minería, cifra que pretende multiplicar con un nuevo marco normativo de unidad nacional.

En el ámbito social, la nueva etapa a partir de mayo busca jubilar la cultura de los pliegos petitorios para reemplazarlos por planes de trabajo certificados mediante actas y compromisos reales. Paz instó a la dirigencia a dejar el silencio cómplice del pasado y sumarse al diálogo, advirtiendo que ya no se atenderán demandas sectoriales sin una certificación de viabilidad y desarrollo.

El compromiso de salvar la Patria

El mensaje presidencial cerró con un llamado a la acción para todas las autoridades electas, recordándoles que el mandato recibido es, ante todo, una misión de salvamento nacional. "No es el pasado la solución, sino el presente con un gran encuentro nacional", concluyó Paz.

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