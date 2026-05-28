Comités cívicos del país se reúnen hoy con Rodrigo Paz y pedirán acciones para restablecer el orden

El presidente Rodrigo Paz confirmó que participará en la reunión nacional de comités cívicos convocada para este jueves a las 10:00 en instalaciones del Comité Pro Santa Cruz, en medio de la crisis social y los bloqueos que ya cumplen 27 días en el país.

El anuncio fue realizado durante el Consejo Económico Social, donde el mandatario aseguró que acudirá al encuentro con una postura de diálogo junto a representantes cívicos de los nueve departamentos.

“Mañana (jueves) me estoy yendo a hablar con todos los Comités Cívicos de Bolivia. Mis manos están extendidas para hablar con cada uno de ustedes”, afirmó Paz.

Desde el Comité Pro Santa Cruz adelantaron que uno de los principales planteamientos será exigir acciones concretas para liberar las carreteras y restablecer la normalidad en el país ante las afectaciones económicas y sociales provocadas por los bloqueos.

El presidente cívico cruceño, Stello Cochamanidis, confirmó la participación de los nueve presidentes cívicos del país y señaló que la reunión estará centrada en la crisis democrática y el restablecimiento del orden.

“Todos exigimos el restablecimiento del orden en todo el país. El país no puede seguir paralizado”, sostuvo.

Cívicos piden agotar el diálogo, pero advierten límites

Cochamanidis indicó que el movimiento cívico respalda que el Gobierno agote las vías de diálogo con sectores que mantienen demandas sociales, aunque remarcó que las negociaciones no pueden extender indefinidamente mientras continúan los perjuicios al país.

“Los diálogos siempre son buenos y hay que agotarlos, pero también todo tiene un límite”, manifestó.

El dirigente agregó que la producción nacional y el abastecimiento se han visto afectados por las medidas de presión, especialmente en Santa Cruz, desde donde sale gran parte de los alimentos que abastecen al país.

También sostuvo que más adelante deberán identificarse responsabilidades por los hechos de violencia, las muertes registradas y las pérdidas económicas derivadas de la crisis.

“La democracia y la estabilidad del país están en riesgo. En todo el territorio nacional somos millones los ciudadanos que queremos que se restablezca el orden, se recupere la democracia y el país avance. Hay medidas constitucionales y nosotros hemos dicho desde un primer momento que vamos a exigir siempre que se actúe conforme a la Constitución”, sostuvo Cochamanidis.

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