Cívicos de Santa Cruz ratifican ultimátum e instan al Gobierno a declarar estado de excepción sectorizado

La alarmante prolongación de los bloqueos viales ha puesto al país al borde de una crisis de suministros sin precedentes. Ante este escenario, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió: “La prolongación de este conflicto amenaza con el desabastecimiento total de alimentos en todo el territorio nacional. Ante el evidente fracaso del corredor humanitario, el Gobierno no cuenta con otra alternativa que decretar de manera inmediata estado de excepción sectorizado”.

El descontento social se intensifica ante lo que la dirigencia califica como una inacción institucional. “El actual vacío de poder y la falta de soluciones nos están empujando a ejercer nuestra legítima defensa, un derecho amparado por nuestra Constitución”, sentenció Cochamanidis, recordando que el mandatario juró cumplir la ley y tiene el mandato ineludible de restablecer el orden público.

El vencimiento del plazo definitivo

La postura de los cívicos surge después de la masiva marcha en defensa de la democracia realizada el pasado jueves, donde se había fijado este domingo como plazo para que el Gobierno garantice la libre transitabilidad en las carreteras del país.

En ese contexto, Stello Cochamanidis convocó a la población cruceña, la Chiquitania, Cordillera y otras regiones a mantenerse alertas ante las posibles determinaciones que puedan asumirse en las próximas horas.

“Hoy vence el plazo para que el Gobierno devuelva la transitabilidad, la paz y la libertad a nuestras familias”, manifestó el líder cívico.

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