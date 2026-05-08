Comité Pro Santa Cruz confirma que no fue invitado al encuentro nacional convocado por el Gobierno

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, confirmó este viernes que la institución cívica no fue invitada por el Gobierno al encuentro nacional convocado para este sábado en la ciudad de Cochabamba.

“Hasta el momento no ha llegado ninguna invitación al Comité Pro Santa Cruz. Si se trata de reuniones entre instituciones el conducto formal es enviar la invitación con tiempo de anticipación”, señaló Cochamanidis.

El dirigente cívico agregó que, en caso de que la invitación llegue en las próximas horas, será el Directorio del Comité el que definirá si participa o no del encuentro nacional.

La declaración se produce luego de que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también informara que no fue convocada a la reunión que concentrará a autoridades subnacionales electas, actores políticos y distintos sectores del país.

Por su parte, el vocero presidencial José Luis Galvez indicó que el Gobierno cursó 592 invitaciones a representantes políticos, sociales e institucionales. Entre los convocados figuran parlamentarios nacionales, gobernadores y alcaldes electos, representantes de iglesias, empresarios, líderes políticos y organizaciones sociales.

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