Gálvez sobre encuentro nacional: "Todos los sectores están invitados"

El Gobierno nacional convocó a un “gran encuentro nacional” que se realizará este sábado 9 de mayo en la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de reunir a autoridades electas, líderes políticos, sectores sociales y representantes productivos para debatir propuestas sobre economía, gobernabilidad y reformas estructurales para el país.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, desde la Casa Grande del Pueblo, donde afirmó que Bolivia atraviesa un momento clave que requiere diálogo y consensos entre todos los sectores.

Según explicó, el encuentro se desarrollará desde las 09:00 en el Hotel Cochabamba y busca convertirse en un espacio de “reencuentro entre bolivianos” para construir acuerdos sobre las principales reformas que el país necesita.

“El esfuerzo es permitirnos un reencuentro entre bolivianos y que tengamos el espacio para construir los consensos necesarios para ejecutar las principales reformas que el país demanda”, señaló.

El vocero indicó que fueron cursadas 592 invitaciones a distintos actores políticos, sociales e institucionales. Entre los convocados figuran parlamentarios nacionales, gobernadores y alcaldes electos, representantes de iglesias, dirigentes empresariales, líderes políticos y organizaciones sociales.

Asimismo, mencionó que también fueron invitados líderes opositores y regionales como Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Luis Revilla, además de bancadas legislativas y representantes del sector privado productivo.

Durante la conferencia, el vocero aseguró que el diálogo es el camino para enfrentar la conflictividad social y política que atraviesa el país, en medio de bloqueos y protestas impulsadas por distintos sectores.

Consultado sobre las preocupaciones de gobernadores y alcaldes respecto a recursos económicos para obras, Gálvez señaló que precisamente el encuentro permitirá abordar esos temas y escuchar las distintas posiciones.

El Gobierno espera que las nuevas autoridades electas y los sectores convocados participen activamente en este encuentro nacional, considerado por el Ejecutivo como el inicio de una nueva etapa de diálogo y acuerdos políticos en Bolivia.

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