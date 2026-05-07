"Si no cumplen, vamos a analizar qué pasa": Transportistas tras acuerdo

El sector del transporte ha sellado un convenio con el Gobierno nacional tras sostener una reunión directa con el presidente del Estado. "Hemos hecho un convenio con el Gobierno nacional, con la presencia del presidente", afirmó Bismark Daza, representante del transporte urbano, al retornar de la sede de Gobierno.

La principal expectativa de los choferes radica en la normalización del suministro de carburantes. Al respecto, el dirigente señaló: "Queríamos una gasolina garantizada, esperemos que mañana empiece eso; una vez más vamos a confiar en el presidente".

Además del combustible, el sector exige que la Administradora Boliviana de Carreteras movilice maquinaria pesada para despejar los derrumbes que obstruyen el paso hacia los valles. Daza fue enfático al advertir sobre el cumplimiento de los plazos: "Desde el día de mañana esto funciona, sino vamos a analizar ya después y veremos qué es lo que pasa".

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