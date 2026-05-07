Esteban Garnica sorprende con un giro inesperado en el escenario y logra salvar la noche

En la ronda de voces masculinas, el escenario de la televisión boliviana volvió a encenderse con la presentación de Esteban Garnica, integrante del equipo de Jesús Oliva y David Dionich.

El participante llegó con gran energía y se atrevió a interpretar “Para no verte más”, de La Mosca, en una arriesgada versión al estilo big band jazz.

El jurado destacó distintos aspectos de su presentación. Para Diego Ríos, lo más positivo fue la capacidad del participante para salir adelante pese a no encajar del todo con el género.

“Lo positivo es que lo sacaste adelante, no era una canción para tu estilo de música, pero lo sacaron para adelante”, señaló.

Por su parte, Alenir Echeverría valoró la propuesta vocal y las diferencias presentadas en escena.

“A mí me gustó más allá de todo, me gustan las diferencias y todo eso que mostraron”, comentó.

En tanto, Marco Veizaga resaltó el componente interpretativo, aunque pidió mantener la esencia mostrada.

“He extrañado la irreverencia, no pierdas esa esencia que han mostrado”, indicó.

Finalmente, Tito Larenti observó un inicio algo irregular, aunque reconoció una mejora progresiva durante la presentación.

“Te encontré raro al inicio de la canción, pero pudiste remontar. No lo despeguemos tanto porque podemos cometer errores”, afirmó.

Al cierre de la gala, se dio a conocer el puntaje promedio del participante: 5.3, una calificación que le permite mantenerse a salvo dentro de la competencia.

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