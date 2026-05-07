TEMAS DE HOY:
Barrio Chino secuestro BOA

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Mikaela abrió la noche con una presentación que dividió al jurado en Duelo de Voces

La participante interpretó “Llamadas extrañas” en versión soul y recibió observaciones por problemas vocales y temor escénico, aunque logró un puntaje que podría mantenerla lejos de la zona de eliminación.

Silvia Sanchez

06/05/2026 22:18

Mikaela abrió la noche con una presentación que dividió al jurado en Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una nueva noche de competencia comenzó en La Gran Batalla – Duelo de Voces y la encargada de abrir el escenario fue Mikaela Malky, integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo.

La participante interpretó el tema Llamadas extrañas, de Ángela Leiva, en una versión soul que generó comentarios divididos entre los jueces.

Observaciones del jurado

La jurado Alenir Echeverría señaló que la participante evidenció dificultades vocales durante gran parte de la interpretación.

“No significa que hayas cantado un espectáculo, falta. Te va a seguir afectando si no puedes sacar la voz del pecho para afuera”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti consideró que los aplausos finales no reflejaban necesariamente una presentación sólida de principio a fin.

“Los aplausos finales no significan que haya cantado todo correctamente. Al final sí pudo salir tu voz, tienes que luchar contra el temor escénico”, sostuvo.

“Me dolió escucharla así”

Uno de los comentarios más duros llegó de parte de Diego Ríos, quien reveló que participó en la composición del tema interpretado.

“Esta canción la escribimos nosotros, por eso me duele haberla escuchado así. Me pareció plana la versión”, afirmó.

El jurado también señaló que la condición vocal de la participante influyó en el resultado final de la interpretación.

En contraste, Marco Veizaga valoró la capacidad de Mikaela para adaptarse pese a las dificultades.

“Sabías que tu soldado no estaba pleno. Estoy valorando la capacidad que tienes. Hay que entender potencialidades y falencias y eso es digno de ser valorado”, destacó.

Puntaje de la noche

Al finalizar la evaluación, Mikaela obtuvo un puntaje promedio de 5.3, una calificación que, por el momento, parece mantenerla parcialmente alejada de la zona de riesgo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD