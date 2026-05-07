¿Quién brillará hoy? Cinco talentos buscan escapar de la zona de riesgo

La emoción vuelve esta noche al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces con una nueva jornada cargada de talento, nervios y mucha intensidad emocional.

Cinco participantes se enfrentarán en la segunda noche de competencia semanal con el objetivo de conquistar al jurado y conseguir el mejor puntaje para alejarse de la zona de eliminación.

Una noche dedicada al despecho

La temática elegida para los dos primeros días de competencia está inspirada en canciones de despecho de grandes artistas reconocidos, por lo que el público podrá disfrutar de interpretaciones cargadas de sentimiento y fuerza vocal.

Ellos son los participantes de esta noche

Subirán al escenario:

Mikaela Malky, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

Sarahni Paniagua, también del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

Natalia Alcázar, representante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Andrés Gonzales, integrante del mismo equipo.

Esteban Garnica, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

El puntaje secreto podría cambiarlo todo

Al finalizar las presentaciones se revelará el esperado puntaje secreto otorgado por Diego Ríos, una calificación clave que podría modificar completamente la tabla de posiciones.

Tras conocerse los resultados, también se definirá quiénes quedan en riesgo de ir a la gala de eliminación.

La competencia promete una noche llena de emociones, grandes interpretaciones y mucha tensión en cada presentación. El programa arranca a las 20:45.

Mira la programación en Red Uno Play