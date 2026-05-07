En un avance determinante para la investigación del abuso sexual sufrido por una menor de 4 años en el penal de máxima seguridad de El Abra, las autoridades policiales procedieron con la aprehensión de los progenitores de la víctima. Con esta acción, el número de personas bajo custodia e investigación asciende a seis.

Padres bajo la lupa de la justicia

La aprehensión de la madre y el padre se ejecutó bajo una estricta reserva operativa. Según las pesquisas iniciales, la fiscalía fundamenta esta medida en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de cuidado y posible complicidad.

Las autoridades investigan la responsabilidad de los padres al haber permitido o facilitado el ingreso de la niña al recinto penitenciario, exponiéndola a situaciones de riesgo extremo y vulnerando su integridad mientras se encontraba bajo su custodia.

Detalles de los involucrados

El cuadro de aprehendidos por este crimen que ha conmocionado a la opinión pública se estructura de la siguiente manera:

Los Progenitores: Aprehendidos por omitir su deber de protección y presunta facilitación del ingreso de la menor al penal.

Cuatro Reclusos: Internos que ya cumplen condena en El Abra y que han sido formalmente señalados como los autores materiales o partícipes directos del abuso.

El caso continúa bajo una fase intensiva de recolección de pruebas. La policía y el Ministerio Público buscan determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad del penal que permitieron este hecho. Se espera que en las próximas horas los seis implicados sean puestos a disposición de un juez cautelar para definir su situación jurídica.

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