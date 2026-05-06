EMSA y Obras Públicas recogen basura en varios puntos de la ciudad de Cochabamba

La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), en coordinación con la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía de Cochabamba, inició este miércoles el recojo de residuos sólidos acumulados en distintos puntos verdes de la ciudad, tras varios días de interrupción del servicio.

Uno de los sectores intervenidos fue la avenida Humboldt, donde grandes cantidades de basura permanecían desde el 1 de mayo. Para estas labores se desplazaron al menos 10 volquetas y maquinaria pesada, y se prevé realizar tareas de desinfección posteriores para evitar la proliferación de vectores.

El director de Obras Públicas, René Quiroga, informó que el operativo se ejecuta con personal y maquinaria de ambas dependencias y se extenderá entre dos y tres días, con el objetivo de dejar la ciudad libre de residuos. Asimismo, pidió a la población colaborar depositando la basura en los puntos habilitados para evitar nuevos focos de acumulación.

Durante un recorrido, se evidenció que varios carros basureros de EMSA retomaron el servicio en algunos sectores, a seis días del cierre del relleno sanitario de K’ara K’ara, hecho que generó acumulación de desechos en la ciudad.

En paralelo, la Alcaldía avanza en el proceso de industrialización de la basura, que contempla la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. La planta instalada en Cotapachi ya opera para la clasificación de desechos, mientras que el tratamiento de materia orgánica se realizará en Sacabamba mediante compostaje.

Las autoridades municipales señalaron que este nuevo sistema busca reemplazar gradualmente los botaderos a cielo abierto, en cumplimiento de la normativa nacional que establece su cierre hasta el 18 de mayo.



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