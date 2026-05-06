Policía realiza operativos de control a vehículos en la zona del Urubó

Tras los últimos hechos de violencia que se registraron en la ciudad de Santa Cruz y el acuerdo entre autoridades, la Policía se encuentra realizando operativos de control con el fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Uno de estos se desarrolla en el puente del Urubó donde, según el informe policial, ya se requisaron al menos 200 vehículos para evitar posibles amenazas y la prevención de cualquier tipo de delito.

“Estamos brindando seguridad a la ciudadanía y, por otra parte, estamos anulando la posibilidad de que sujetos delincuenciales puedan cometer actos que vayan contra el orden y la seguridad ciudadana”, explicó el oficial a cargo del operativo.

Hasta el momento, las autoridades han descartado el hallazgo de personas sospechosas o elementos ilícitos, confirmando que la jornada transcurre bajo un clima tranquilo.

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