Conozca qué rutas están habilitadas y cuáles siguen bloqueadas en Santa Cruz

La situación de las carreteras en el departamento de Santa Cruz presenta un panorama dividido para los viajeros que acuden a la Terminal Bimodal. El jefe de Tránsito de dicha terminal, Marco Eduardo Soliz, informó que las rutas hacia el sur y la Chiquitania se mantienen expeditas según los reportes de los comandos provinciales.

“Las vías en este momento que se encuentran habilitadas sin puntos de bloqueo serían al sur; de Santa Cruz a Camiri, Villamontes, Yacuiba y también de Santa Cruz a la Chiquitania”, precisó la autoridad.

Persistencia de bloqueos al occidente

En contraste, la conexión con el occidente del país se encuentra severamente afectada por medidas de presión que impiden el flujo normal de vehículos. Soliz confirmó que tanto la carretera nueva como la antigua están intransitables debido a movilizaciones sociales que han instalado vigilias en diferentes puntos.

“Hay un paro que ha sido dado de 24 horas, estamos a la espera de información si sigue o si se llegara a levantar”, explicó el jefe policial.

El personal policial desplegado en las provincias monitorea constantemente los puntos críticos para actualizar el estado de las vías en tiempo real. De acuerdo al uniformado, la institución mantiene una comunicación fluida con los efectivos en el terreno para determinar la transitabilidad. De acuerdo a la comunicación con los efectivos policiales en los comandos provinciales, hasta el momento se mantiene la restricción hacia los valles y el eje central.

Recomendaciones para la población

Ante la incertidumbre climática y social, las autoridades instan a la ciudadanía a no adquirir pasajes sin antes confirmar la viabilidad de su destino final. Se busca evitar que los pasajeros queden varados en carretera ante la presencia de manifestantes que sostienen sus medidas de presión. “Se pide a la población que tome en cuenta esta situación para que primeramente venga a Tránsito de la Bimodal y pregunte si las vías están habilitadas”, concluyó Soliz.

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