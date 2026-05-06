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La gran batalla

El escenario se enciende: comienza una nueva semana llena de talento y drama

Luego de una emotiva gala de eliminación, los equipos regresan al escenario con una nueva dinámica cargada de sentimiento, donde el despecho será el protagonista.

Silvia Sanchez

05/05/2026 20:01

¡Noche de alto voltaje! Cinco voces se enfrentan en Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche arranca una nueva semana de competencia con cinco participantes listos para dejarlo todo en el escenario.

Tras una gala de eliminación intensa y llena de emociones, los equipos vuelven con un solo objetivo: destacar y evitar caer en la temida zona de riesgo.

El pasado lunes, la competencia se despidió de Noelia Barrientos, quien quedó fuera tras un reñido Duelo de Voces frente a Mikaela Malky, marcando uno de los momentos más sensibles de la temporada.

Hoy, el escenario recibe a:

  •  Anyela Rengifo (equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo)
  •  Enrique Cuellar (equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda)
  •  Jonatan Peñaranda (equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda)
  •  Talison Moraes (equipo de Jesús Oliva y David Dionich)
  •  Luis Urgel (equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez)

La nueva dinámica llega cargada de sentimiento: canciones de despecho que prometen interpretaciones intensas, emotivas y llenas de fuerza vocal.

Prepárate para una noche donde cada nota cuenta y cada interpretación puede cambiar el rumbo de la competencia.

Te esperamos desde las 20:45 por la señal de Red Uno

Y en nuestro streaming en YouTube, que ya está en vivo

No te lo pierdas… esta noche, el escenario se llena de emoción.

Mira la programación en Red Uno Play

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