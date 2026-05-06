El escenario se enciende: comienza una nueva semana llena de talento y drama

La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche arranca una nueva semana de competencia con cinco participantes listos para dejarlo todo en el escenario.

Tras una gala de eliminación intensa y llena de emociones, los equipos vuelven con un solo objetivo: destacar y evitar caer en la temida zona de riesgo.

El pasado lunes, la competencia se despidió de Noelia Barrientos, quien quedó fuera tras un reñido Duelo de Voces frente a Mikaela Malky, marcando uno de los momentos más sensibles de la temporada.

Hoy, el escenario recibe a:

Anyela Rengifo (equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo)

Enrique Cuellar (equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda)

Jonatan Peñaranda (equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda)

Talison Moraes (equipo de Jesús Oliva y David Dionich)

Luis Urgel (equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez)

La nueva dinámica llega cargada de sentimiento: canciones de despecho que prometen interpretaciones intensas, emotivas y llenas de fuerza vocal.

Prepárate para una noche donde cada nota cuenta y cada interpretación puede cambiar el rumbo de la competencia.

Te esperamos desde las 20:45 por la señal de Red Uno

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No te lo pierdas… esta noche, el escenario se llena de emoción.

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