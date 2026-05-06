El escenario se enciende: comienza una nueva semana llena de talento y drama

Luego de una emotiva gala de eliminación, los equipos regresan al escenario con una nueva dinámica cargada de sentimiento, donde el despecho será el protagonista.
05/05/2026 20:01
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La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche arranca una nueva semana de competencia con cinco participantes listos para dejarlo todo en el escenario.
Tras una gala de eliminación intensa y llena de emociones, los equipos vuelven con un solo objetivo: destacar y evitar caer en la temida zona de riesgo.
El pasado lunes, la competencia se despidió de Noelia Barrientos, quien quedó fuera tras un reñido Duelo de Voces frente a Mikaela Malky, marcando uno de los momentos más sensibles de la temporada.
Hoy, el escenario recibe a:
La nueva dinámica llega cargada de sentimiento: canciones de despecho que prometen interpretaciones intensas, emotivas y llenas de fuerza vocal.
Prepárate para una noche donde cada nota cuenta y cada interpretación puede cambiar el rumbo de la competencia.
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No te lo pierdas… esta noche, el escenario se llena de emoción.
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