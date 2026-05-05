Una nueva jornada de violencia escolar sacude a Brasil. Este martes, un adolescente de 13 años irrumpió armado en el Instituto São José, en la capital del estado de Acre, y abrió fuego contra el personal del centro educativo. El ataque resultó en la muerte de dos inspectoras y dejó heridas a otras dos personas.

Las víctimas fatales han sido identificadas como Alzenir Pereira y Raquel Sales Feitosa, ambas empleadas administrativas encargadas de la disciplina y vigilancia de los pasillos. Según las autoridades, el atacante no logró ingresar a las aulas, lo que evitó una masacre de mayores proporciones, según informa g1.

Pánico en las aulas: "Apagamos las luces y nos tiramos al suelo"

El tiroteo se desató durante el turno de la tarde, cuando las clases ya habían comenzado. Al escuchar las detonaciones en los pasillos, los docentes reaccionaron siguiendo protocolos de emergencia: apagaron las luces, cerraron las puertas y ordenaron a los alumnos tenderse en el suelo.

"La profesora nos mandó a sentar en el piso y apagó la luz. Nos dijo que nos acercáramos a la puerta para evitar que entraran", relató una estudiante de 11 años al portal local g1. En otras aulas, los alumnos desesperados intentaron construir barricadas con sillas y pupitres.

El ataque dejó dos trabajadoras del Instituto São José muertas. Foto: Amanda Oliveira/Rede Amazônica Acre

El origen del arma y posibles cómplices

El sospechoso, un alumno regular de la institución, fue detenido en el lugar por el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE). Las investigaciones preliminares revelaron que el menor utilizó un arma perteneciente a su padrastro, quien también fue arrestado y se encuentra bajo custodia policial.

El coronel Felipe Russo, comandante del BOPE, informó que en el suelo se hallaron múltiples cápsulas y cargadores, lo que indica que el menor efectuó numerosos disparos. Además, la policía sospecha que el atacante no actuó solo:

Investigación de cómplices: Otros estudiantes han sido identificados como presuntos colaboradores que tenían conocimiento previo del plan.

Heridos: Una funcionaria recibió un disparo en el pie y un alumno resultó herido en la pierna. Ambos se encuentran fuera de peligro tras ser trasladados a un centro de urgencias.

Ante la gravedad de los hechos, el gobierno de Acre anunció la suspensión inmediata de las clases en todas las escuelas estatales hasta el próximo viernes 8 de mayo. Equipos de la Comisaría de Homicidios y del Instituto Médico Legal trabajan en la escena para recolectar pruebas y determinar el motivo del ataque.

Este incidente se suma a una preocupante ola de ataques en escuelas brasileñas registrados en los últimos años, lo que ha generado un intenso debate en el país sobre el control de armas en hogares y la seguridad en los entornos educativos.

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