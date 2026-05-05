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Internacional

Trabajar menos, ganar lo mismo: la propuesta que sacude a Brasil

El gobierno brasileño impulsa una reforma para eliminar la jornada 6x1 y garantizar dos días de descanso semanal, beneficiando a millones de trabajadores sin afectar sus ingresos.

Red Uno de Bolivia

05/05/2026 14:35

Trabajar menos, ganar lo mismo: la propuesta que sacude a Brasil. Imagen referencial RR.SS.
Brasil

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El gobierno de Brasil lanzó una campaña nacional que podría marcar un antes y un después en el mundo laboral: eliminar la jornada de seis días de trabajo por uno de descanso, sin reducir salarios.

La propuesta apunta a algo simple pero poderoso: más tiempo para vivir.

Menos trabajo, más vida

Bajo el lema “Más tiempo para vivir. Sin perder salario”, la iniciativa busca garantizar que los trabajadores tengan:

  • Dos días de descanso semanal
  • Jornadas de hasta 40 horas por semana
  • Sin reducción de ingresos

El objetivo, según el Gobierno, es claro: mejorar la calidad de vida, fortalecer el tiempo en familia y promover el bienestar.

¿A quién beneficia?

El cambio podría impactar directamente a más de 37 millones de trabajadores, una cifra que supera ampliamente otras medidas recientes en el país.

Desde la Secretaría de Comunicación Social destacan que no se trata solo de descanso, sino también de economía:

  •  Menos agotamiento
  •  Mayor productividad
  •  Menor rotación laboral

Un cambio con impacto económico

El Ejecutivo sostiene que jornadas más equilibradas pueden:

  • Reducir bajas médicas
  • Mejorar el rendimiento
  • Impulsar un modelo de desarrollo más moderno

La medida también responde a los cambios en la economía global, donde la tecnología permite producir más en menos tiempo.

El proyecto ya está en marcha

La propuesta no es solo una idea: ya fue enviada al Congreso como proyecto de ley con trámite urgente.

El plan busca:

  • Reducir la jornada de 44 a 40 horas semanales
  • Garantizar dos días de descanso consecutivos
  • Prohibir cualquier reducción salarial

Además, se plantea que cada sector pueda adaptar el modelo mediante negociación colectiva.

Un debate que cruza fronteras

El caso de Brasil se suma a una tendencia global que cuestiona los modelos laborales tradicionales.

Cada vez más países discuten si trabajar menos puede ser la clave para vivir mejor… sin producir menos.

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