Cochabamba amanece bloqueada por paro del transporte federado y libre

Cochabamba amaneció este martes con múltiples puntos de bloqueo instalados por transportistas federados y libres, quienes cumplen un paro movilizado de 24 horas en protesta por el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno.

El secretario de Conflictos del Transporte Federado de Cochabamba, Ramiro Astulla, informó que la medida se desarrolla en todas las regiones del departamento y que desde primeras horas de la jornada los afiliados se trasladaron a sus puntos de bloqueo.

“Se está cumpliendo el paro movilizado de 24 horas, en ese sentido, los compañeros transportistas se están dirigiendo a sus puntos de bloqueo, estamos recibiendo reporte de provincias”, señaló.

Astulla aseguró que la medida cuenta con una participación total del sector. “El 100 por ciento del transporte interprovincial, interdepartamental y pesado va a cumplir en 24 horas”, afirmó.

Cochabamba amanece bloqueada por paro del transporte. Foto: Fernando Aguilar - Periodista- Red Uno

Los transportistas expresaron su descontento por la escasez de diésel y gasolina, además del incumplimiento de acuerdos relacionados con el mantenimiento de carreteras y la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV).

“Ante el incumplimiento de los compromisos, la escasez de diésel y gasolina, la molestia es total”, sostuvo el dirigente, quien además condicionó cualquier acercamiento con el Gobierno a la presencia directa del presidente del Estado Rodrigo Paz.

Durante un recorrido por diferentes vías de la ciudad se verificó que el autotransporte cerró calles y avenidas con sus vehículos desde la medianoche, generando dificultades en la circulación vehicular.

Entre los puntos de bloqueo más contundentes se encuentran la avenida Heroínas y Oquendo, la calle Colombia, la avenida Melchor Pérez, avenida Blanco Galindo y la Petrolera hasta el momento.

Asimismo, desde la Terminal de Buses de Cochabamba se confirmó la suspensión de salidas tanto hacia el oriente como al occidente del país debido a las medidas de presión.

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