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Política

Ley Antibloqueo: Anuncian Foro de debate con sectores sociales para el 1 de junio

El foro abierto se realizará el 1 de junio, donde se invitarán a todos los sectores sociales para discutir la factibilidad de la ley.

Juan Marcelo Gonzáles

04/05/2026 21:03

Foto: Bloqueo de caminos (Archivo)
La Paz

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El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, se pronunció este lunes sobre el avance en la discusión de la denominada Ley Antibloqueo, en medio de las protestas y bloqueos llevados a cabo por el autotransporte en La Paz y otras regiones del país. Rojas informó que, en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se ha iniciado el tratamiento de esta ley, pero con un enfoque de consenso.

Según Rojas, la primera acción en este proceso será la realización de un foro debate programado para el 1 de junio, en el que todos los sectores sociales, tanto a favor como en contra de la ley, estarán invitados a participar.

 "Es bueno escuchar a la población, queremos un espacio para que todos puedan expresar su opinión", aseguró el diputado, destacando la importancia de la socialización y el consenso previo antes de tomar cualquier decisión legislativa.

PL no afecta la CPE

El diputado también explicó que inicialmente se había planteado la opción de realizar un referéndum para determinar si la ley debería o no ser aprobada. Sin embargo, señaló que, al tratarse de una ley que no modifica la Constitución Política del Estado, sino que se enfoca en regular el tema de los bloqueos, se optó por un foro de debate como mecanismo más accesible y menos costoso para el país.

"Un referéndum habría implicado un gasto significativo para Bolivia y un largo tiempo de espera, por lo que decidimos optar por un foro que permita el consenso", detalló Rojas.

El foro de debate convocado para el 1 de junio será un espacio abierto, donde se debatirán los pros y contras de la ley y se buscará construir una solución consensuada con la participación activa de todos los sectores sociales.

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