¿Cómo operará el nuevo grupo táctico contra el crimen? Esto dice un experto

El experto en seguridad, Jorge Santiestevan, informó que el nuevo grupo táctico especializado contra el crimen organizado estará conformado por efectivos de élite y operará bajo estricta reserva, con el objetivo de responder de manera inmediata a hechos delictivos y reducir la impunidad.

“El grupo está integrado por los mejores policías, especializados en lucha contra el narcotráfico, terrorismo y organizaciones criminales. Nadie los conoce y estarán en un punto estratégico para reaccionar de forma inmediata”, explicó.

Según detalló, esta unidad no solo actuará en operativos de intervención, sino que también tendrá la misión de desarticular estructuras criminales vinculadas al sicariato, que actualmente generan temor en ciudades como Santa Cruz.

El especialista señaló que este grupo trabajará de manera coordinada con unidades de inteligencia, encargadas de identificar a los autores intelectuales de los crímenes, además de articular acciones con las Fuerzas Armadas para cerrar el cerco a organizaciones criminales desde fronteras y centros urbanos.

Alta vulnerabilidad en el sistema judicial

Santiestevan advirtió que jueces, fiscales y magistrados enfrentan un alto nivel de riesgo frente al crimen organizado, debido a su rol en procesos que afectan intereses de redes delictivas.

“Si no es con dinero, será con bala. Ese es el mensaje que dejan estas organizaciones para intimidar y someter al sistema judicial”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que se ha solicitado reforzar la seguridad de estas autoridades y sus familias, como parte de las medidas acordadas en reuniones a nivel nacional.

Operativos actuales apuntan a niveles bajos

Sobre los recientes operativos, el experto reconoció que hasta el momento se ha logrado la aprehensión de actores menores dentro de las estructuras criminales, mientras que los líderes aún no han sido capturados.

“Todavía no se ha llegado a los niveles altos, a los autores intelectuales. Pero ya se trabaja con un grupo de inteligencia para dar golpes simultáneos a las cabezas de estas organizaciones”, explicó.

Finalmente, subrayó que el crimen organizado en Bolivia ha evolucionado hacia estructuras más complejas, por lo que las nuevas estrategias apuntan a una intervención más contundente y sostenida en el tiempo.

“La prioridad es evitar que el país se convierta en un campo de batalla entre bandas y devolver la seguridad a la población”, concluyó.

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