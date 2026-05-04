Denuncian presunto abuso a una menor en el penal de El Abra y exigen investigación

El colectivo Mujeres de Fuego denunció un presunto caso de violación de una niña de seis a siete años al interior del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, y pidió a las autoridades iniciar una investigación para esclarecer el hecho.

La representante del colectivo, Nivia Coca, informó que la alerta llegó de forma anónima el fin de semana, lo que motivó gestiones para verificar la situación de la menor y dijo que la niña se encuentra actualmente en un hogar de acogida.

De acuerdo con la información preliminar recabada por el colectivo, dos reclusos habrían estado involucrados en el hecho. Tras lo ocurrido, los internos habrían reaccionado con una golpiza contra los presuntos implicados.

Coca expresó su preocupación por la falta de una denuncia formal y advirtió que no sería el primer caso reportado en ese recinto. Asimismo, cuestionó los controles de seguridad dentro del penal y la actuación de las autoridades penitenciarias.

El colectivo también señaló que la madre de la menor tendría conocimiento del caso, aunque hasta el momento no se logró contacto directo ni se confirmó la presentación de una denuncia. Hasta ahora, las autoridades del área no han emitido un informe oficial sobre el caso.

Mira la programación en Red Uno Play