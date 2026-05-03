TEMAS DE HOY:
Argentina Motochorro ACCIDENTE

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Dan el último adiós al magistrado Víctor Hugo Claure en Cochabamba

Familiares, amigos y colegas se reunieron en el Cementerio General para despedir al magistrado, en medio de muestras de dolor.

Juan Marcelo Gonzáles

03/05/2026 14:04

Dan el último adiós al magistrado Víctor Hugo Claure en Cochabamba. FOTO: APG
Cochabamba

Escuchar esta nota

Hoy, en el Cementerio General de Cochabamba, se dio el último adiós al magistrado Víctor Hugo Claure, quien fue asesinado en Santa Cruz el pasado 30 de abril.

En el Cementerio General de Cochabamba, donde en esta jornada de domingo se  llevó a cabo el entierro del magistrado Víctor Hugo Claure. Familiares, amigos y colegas se han reunido para rendir homenaje a Claure, quien fue asesinado a balazos el pasado 30 de abril en Santa Cruz, generando una profunda conmoción en todo el país.

Investigación en curso
El asesinato de Claure, ocurrido cuando se encontraba en su vehículo en la ciudad de Santa Cruz, ha generado un gran impacto a nivel nacional. Las autoridades bolivianas están llevando a cabo una exhaustiva investigación, con múltiples hipótesis.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD