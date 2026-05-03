Dan el último adiós al magistrado Víctor Hugo Claure en Cochabamba

Hoy, en el Cementerio General de Cochabamba, se dio el último adiós al magistrado Víctor Hugo Claure, quien fue asesinado en Santa Cruz el pasado 30 de abril.

En el Cementerio General de Cochabamba, donde en esta jornada de domingo se llevó a cabo el entierro del magistrado Víctor Hugo Claure. Familiares, amigos y colegas se han reunido para rendir homenaje a Claure, quien fue asesinado a balazos el pasado 30 de abril en Santa Cruz, generando una profunda conmoción en todo el país.

Investigación en curso

El asesinato de Claure, ocurrido cuando se encontraba en su vehículo en la ciudad de Santa Cruz, ha generado un gran impacto a nivel nacional. Las autoridades bolivianas están llevando a cabo una exhaustiva investigación, con múltiples hipótesis.

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