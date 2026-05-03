Desde este lunes 4 de mayo entra en vigencia un plazo extraordinario para que los beneficiarios rezagados del Bono PEPE puedan realizar el cobro del beneficio acumulado.

Según el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, esta medida está dirigida a las personas que no pudieron cobrar dentro del periodo inicialmente establecido. Durante este nuevo plazo, podrán acceder al monto total acumulado del beneficio en un solo pago.

El programa, que forma parte de una política de apoyo económico temporal, contempla la entrega de un total de Bs 450 por beneficiario, correspondiente a tres pagos mensuales. Ahora, quienes aún no realizaron el cobro podrán hacerlo de manera directa durante el periodo habilitado.

¿Hasta cuándo se puede cobrar?

El plazo extraordinario estará vigente desde el lunes 4 de mayo hasta el viernes 19 de junio, tiempo en el que los beneficiarios podrán acudir a las entidades financieras autorizadas.

Sin restricciones

Una de las principales novedades es que el cobro podrá realizarse en cualquier momento dentro de este periodo, sin importar la terminación de la cédula de identidad o la fecha de nacimiento.

Recomendación

Las autoridades exhortan a la población beneficiaria rezagada a acudir a su entidad financiera con su cédula de identidad vigente para hacer efectivo el cobro.

El Bono PEPE fue implementado como una medida de apoyo económico destinada a sectores vulnerables, con el objetivo de mitigar los efectos económicos en las familias bolivianas.

De acuerdo con datos oficiales, el programa ya alcanzó un alto nivel de ejecución, lo que refleja su cobertura a nivel nacional.

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