Alcaldía de La Paz alerta por avasallamientos y construcciones irregulares en Cotahuma

La Alcaldía de La Paz emitió una alerta a la población ante reportes de posibles avasallamientos y el inicio de construcciones irregulares en la zona Inmaculada Concepción, en el macrodistrito Cotahuma.

Según una publicación oficial, se advirtió que grupos de personas estarían comenzando a ocupar terrenos y levantar edificaciones sin autorización, aprovechando el contexto de transición en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

“A esta hora, en la zona Inmaculada Concepción de La Paz, se ha reportado que avasalladores están comenzando a realizar construcciones irregulares”, señala el comunicado difundido por la institución edil.

Las autoridades alertaron que este tipo de situaciones puede derivar en conflictos legales, por lo que recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada y evitar la compra de terrenos sin verificar su situación jurídica.

Asimismo, se advirtió sobre la posible circulación de ofertas engañosas relacionadas con predios en esa zona, los cuales podrían estar involucrados en procesos de ocupación ilegal.

El contexto coincide con la transición de autoridades subnacionales en el país, prevista para los próximos días, lo que —según la Alcaldía— estaría siendo aprovechado para ejecutar acciones fuera del marco legal.

La institución reiteró su llamado a la población a actuar con precaución y denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a ocupaciones ilegales.

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