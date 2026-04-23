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Policial

La Paz: Mujer encontrada sin vida en plena vía pública

La policía realiza el levantamiento del cuerpo de una mujer de aproximadamente 28 años, mientras se investiga las circunstancias de su muerte en la zona de Tacagua de la ciudad de La Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

23/04/2026 19:30

Foto: Mujer hallada muerta en Tacagua (Raisa Cruz RED UNO)
La Paz

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En la tarde de este jueves la Policía llevó a cabo el levantamiento del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 28 años en plena vía pública en la zona de Tacagua. Según el relato de su pareja, quien acompañaba el cuerpo, la mujer habría intentado ser trasladada a un hospital, pero al momento de buscar transporte la mujer habría perdido la vida.

Investigaciones continúan

En este momento, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los detalles que rodean su fallecimiento. La Policía traslado el cuerpo a la morgue par realizar la autopsia de ley para determinar las causas de su muerte. Al momento se aguarda el reporte ofical de la policía boliviana.

Circunstancias de la zona

Al momento del levantamiento del cadáver no se encontraron rastros de sangre o violencia. Los accesos a las casas de la zona es a través de gradas en distancias considerables.

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