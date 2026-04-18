Descartan maltrato en el orfanato; autoridades aclaran que niños están en buen estado

Luego de la alerta generada por vecinos y la difusión de videos en redes sociales sobre presunto maltrato en el orfanato José Soria, ubicado entre la avenida Arce y la avenida del Poeta en La Paz, autoridades realizaron una inspección en el lugar.

La intervención estuvo a cargo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, junto a la Defensoría del Pueblo y personal de la línea 156.

Descartan violencia

Tras la verificación, las autoridades descartaron la existencia de hechos de maltrato hacia los menores.

“No hay una situación de maltrato como se ha pretendido ver”, informaron desde la instancia gubernamental.

Niños en buen estado

Según el reporte oficial, los niños y niñas del centro de acogida se encuentran en buenas condiciones.

“Las niñas y los niños se encuentran bien”, señalaron las autoridades.

Reacción emocional

El informe explica que lo ocurrido se debió a una afectación emocional en los menores, producto de cambios recientes dentro del sistema de protección.

“Ha habido un cambio interinstitucional que ha afectado emocionalmente a las niñas”, detallaron.

Investigación en curso

Pese a descartar violencia, las autoridades indicaron que el caso será manejado bajo el principio de reserva, debido a que involucra a menores de edad.

Asimismo, se continuará con las acciones correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido.

Mira la programación en Red Uno Play