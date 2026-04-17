La gerente de Subsidios y Articulación Productiva, Cecilia Rivero Morris, confirmó que el nuevo paquete alimentario comenzará a implementarse a partir del segundo semestre de 2026.

La medida marcará el inicio de una transformación profunda en la composición del subsidio, ya que más del 90% de los productos ultraprocesados dejarán de formar parte del beneficio.

“Este no es un ajuste menor. Es un cambio de enfoque. Estamos dejando atrás una lógica basada en productos ultraprocesados para avanzar hacia alimentos con mayor valor nutricional”, afirmó la autoridad.

El nuevo paquete fue elaborado en coordinación con el Ministerio de Salud y priorizará alimentos con mayor aporte nutricional para madres y bebés.

Entre los productos que serán eliminados se encuentran galletas, queques, brownies y otros alimentos con altos niveles de azúcar y carbohidratos.

En su lugar, se incorporarán nuevos tipos de queso, carne de cerdo, alimentos funcionales como el kéfir y otros productos más saludables.

Según explicó Rivero, antes de la implementación será necesario completar una etapa técnica que incluye convocatorias, selección de proveedores y ajustes logísticos para garantizar la distribución en todo el país.

Además, el Sedem anunció que en los próximos días comenzará a funcionar un nuevo sistema de tickets digitales a través de la aplicación Mi Subsidio.

Esta herramienta permitirá a las beneficiarias programar horarios de atención y recoger sus productos de manera ordenada, reduciendo filas y tiempos de espera.

La autoridad aseguró que este cambio es apenas el inicio de una transformación más amplia enfocada en modernizar el subsidio y mejorar la alimentación de las familias bolivianas.

Mira la programación en Red Uno Play