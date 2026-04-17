Cuenta regresiva para la Fexco: 1.600 expositores alistan la mayor vitrina de Cochabamba

A pocos días de la inauguración de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba, prevista para el 23 de abril, el movimiento en el recinto ferial de Alalay es intenso. Empresas, obreros y autoridades trabajan contrarreloj para tener todo listo para el evento más importante del departamento.

La gerente general de la Fexco, Mariela Jiménez, confirmó que los pabellones ya alcanzaron el 100% de ocupación y que cerca de 1.600 expositores formarán parte de esta versión.

“Estamos al 100% de nuestra capacidad instalada con alrededor de 1.600 expositores que estarán ofreciendo productos, servicios, promociones y experiencias para los visitantes”, señaló.

En distintos sectores del recinto, decenas de empresas avanzan en el armado de sus stands, muchas incluso trabajando en doble turno para llegar a tiempo a la apertura.

De forma paralela, la Alcaldía de Cochabamba también intensificó sus labores en el entorno de la feria. Mejoramiento de vías, señalización, alumbrado, limpieza y mantenimiento de áreas verdes forman parte de los trabajos que se ejecutan en los alrededores.

El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, informó que entre 300 y 350 trabajadores municipales participan en estas tareas, además de la construcción del stand institucional de la Alcaldía.

Foto Fernando Aguilar - Red Uno.

Por su parte, cerca de 30 trabajadores realizan el mantenimiento de áreas verdes, con la incorporación de plantas ornamentales y elementos decorativos para embellecer el recinto.

En tanto, el director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, señaló que más de 120 personas trabajan en la limpieza de la zona, incluyendo la laguna Alalay y sus alrededores.

Además, la Intendencia Municipal inició controles en actividades económicas cercanas, especialmente moteles ubicados en las inmediaciones de la feria, para verificar medidas de seguridad y licencias de funcionamiento.

En materia de seguridad, la organización anunció que los visitantes contarán con un seguro gratuito contra accidentes, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a quienes lleguen desde distintas regiones del país.

Foto Fernando Aguilar - Red Uno.

Las proyecciones también son alentadoras. Se estima que la feria generará entre 181 y 190 millones de dólares en intenciones de negocio, aportará cerca del 2,5% al PIB y permitirá la creación de más de 35.000 empleos directos e indirectos.

El alcalde interino, Diego Murillo, destacó la importancia de la Fexco para el desarrollo económico del país.

“Hoy no solo Cochabamba se muestra al mundo, sino toda Bolivia”, afirmó.

Con todo en marcha, la ciudad se alista para abrir sus puertas al país y al mundo en una feria que promete combinar negocios, cultura, innovación y tecnología.

Mira la programación en Red Uno Play