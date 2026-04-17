Activan operativo para retorno de 17 bolivianos desde Chile con control migratorio y sanitario

El Gobierno nacional activó un operativo interinstitucional inmediato para garantizar el retorno digno, seguro y ordenado de 17 connacionales que arribaron desde Chile.

El procedimiento se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde se desplegaron equipos de distintas entidades encargadas de la asistencia migratoria, sanitaria y de seguridad, en el marco de la cooperación bilateral y la normativa vigente.

Durante el operativo se realizó la verificación correspondiente de los ciudadanos retornados, además de la atención integral y la evaluación de su estado de salud, como parte de los protocolos establecidos por el Estado.

Asimismo, las instancias competentes llevaron a cabo la revisión de información conforme a ley, identificándose casos puntuales con requerimientos pendientes ante la justicia boliviana. Estos fueron derivados a las autoridades jurisdiccionales correspondientes, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales.

La Cancillería boliviana reafirmó que el Estado garantiza el derecho al retorno de sus nacionales, así como la protección de su dignidad y derechos fundamentales. Destacó además que la coordinación interinstitucional permite una gestión ordenada, transparente y responsable de los flujos migratorios.

El Gobierno reiteró su compromiso con una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, la cooperación internacional y la preservación de la seguridad pública.

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