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Santa Cruz: Largas filas en el Segip a días de la segunda vuelta electoral

Filas extensas se formaron desde tempranas horas en el SEGIP, donde la población intenta obtener su carnet ante la proximidad de las elecciones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/04/2026 7:57

Largas filas en el SEGIP a días de la segunda vuelta electoral
Santa Cruz, Bolivia

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En la capital cruceña decenas de ciudadanos llegaron desde la madrugada a oficinas del Segip en busca de renovar o reponer su cédula de identidad, documento clave para participar en la segunda vuelta electoral de este domingo.

En el punto de atención ubicado en el tercer anillo, largas filas comenzaron a formarse desde las 5:00 de la mañana. Muchos acudieron por extravío del documento, mientras que otros intentan actualizarlo ante su vencimiento.

Largas filas en el SEGIP a días de la segunda vuelta electoral

“Lo extravié y además soy jurado electoral, por eso estoy aquí”, relató una de las primeras personas en la fila. Otro ciudadano indicó que su carnet está caducado y que, ante la falta de citas previas, optó por llegar temprano para intentar obtener atención.

Pese a la alta demanda, el Tribunal Supremo Electoral recordó que las cédulas de identidad vencidas hasta seis meses antes de la elección serán válidas para emitir el voto. Sin embargo, muchos prefieren contar con el documento actualizado para evitar inconvenientes en los recintos electorales.

Se prevé que la afluencia continúe durante las próximas horas, mientras los ciudadanos buscan garantizar su participación en la jornada electoral.

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