Subsidio 2026: lista completa de alimentos que recibirán las beneficiarias

El nuevo paquete prioriza carnes, lácteos, granos, frutas y alimentos naturales, dejando fuera galletas, queques y otros productos procesados.

La transformación del subsidio prenatal y de lactancia ya tiene rostro concreto: una nueva lista de productos que marca un cambio total en la alimentación entregada a madres en Bolivia.

El paquete 2026 deja atrás los ultraprocesados y apuesta por alimentos naturales, proteínas y productos con mayor valor nutricional, según la nómina oficial presentada por autoridades.

Más alimentos naturales y nutritivos

La nueva lista incorpora una amplia variedad de productos que apuntan a una dieta más equilibrada. Entre los principales grupos destacan:

Cereales y granos como arroz, avena, quinua, trigo y maíz

Harinas y mezclas fortificadas , incluyendo opciones para panqueques y alimentos integrales

Leguminosas como frijol, haba y maní

Semillas y frutos secos como chía, linaza, sésamo y almendras

También se incluyen productos innovadores como bebidas a base de sésamo con frutas, barras energéticas y mezclas nutricionales sin azúcar.

Frutas, verduras y alimentos frescos

El nuevo paquete amplía la presencia de productos frescos y naturales:

Verduras como zanahoria, tomate, espinaca, brócoli y cebolla

Tubérculos como papa, yuca y camote

Más de 30 variedades de frutas, entre ellas plátano, manzana, naranja, papaya, piña y mango

Además, se incorporan opciones procesadas saludables como pulpas congeladas, frutas deshidratadas y néctares sin azúcar.

Más proteínas: carnes, lácteos y huevos

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de proteínas en la canasta:

Carnes de res, pollo, cerdo y llama

Pescados como trucha, surubí y pacú

Lácteos como leche en polvo, leche UHT, yogur, queso y kéfir

Huevos de gallina y codorniz

Estos productos buscan mejorar la nutrición, especialmente en etapas clave como el embarazo y la lactancia.

Aceites, mieles y otros productos

La lista también incluye:

Aceite vegetal fortificado

Miel de abeja en distintas presentaciones

Chocolate sin azúcar y pasta de maní

Edulcorantes como stevia

El gran cambio: menos procesados

El nuevo paquete elimina productos altamente procesados como galletas, queques y brownies, que eran habituales en versiones anteriores del subsidio.

Con esta reconfiguración, el subsidio apunta a reducir el consumo de azúcar y ultraprocesados, y a promover una alimentación más saludable.

¿Cuándo entra en vigencia?

El paquete será implementado desde el segundo semestre de 2026, junto con un sistema digital de distribución que permitirá a las beneficiarias recoger sus productos sin filas.

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