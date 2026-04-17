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Subsidio 2026: lista completa de alimentos que recibirán las beneficiarias

La nueva canasta prioriza alimentos naturales, proteínas y productos frescos, dejando fuera galletas, queques y otros ultraprocesados.

Red Uno de Bolivia

17/04/2026 7:42

Más de 70 alimentos: revelan la nueva lista del subsidio 2026. Foto: Sedem

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El nuevo paquete prioriza carnes, lácteos, granos, frutas y alimentos naturales, dejando fuera galletas, queques y otros productos procesados.

La transformación del subsidio prenatal y de lactancia ya tiene rostro concreto: una nueva lista de productos que marca un cambio total en la alimentación entregada a madres en Bolivia.

El paquete 2026 deja atrás los ultraprocesados y apuesta por alimentos naturales, proteínas y productos con mayor valor nutricional, según la nómina oficial presentada por autoridades.

Más alimentos naturales y nutritivos

La nueva lista incorpora una amplia variedad de productos que apuntan a una dieta más equilibrada. Entre los principales grupos destacan:

  • Cereales y granos como arroz, avena, quinua, trigo y maíz

  • Harinas y mezclas fortificadas, incluyendo opciones para panqueques y alimentos integrales

  • Leguminosas como frijol, haba y maní

  • Semillas y frutos secos como chía, linaza, sésamo y almendras

También se incluyen productos innovadores como bebidas a base de sésamo con frutas, barras energéticas y mezclas nutricionales sin azúcar.

Frutas, verduras y alimentos frescos

El nuevo paquete amplía la presencia de productos frescos y naturales:

  • Verduras como zanahoria, tomate, espinaca, brócoli y cebolla

  • Tubérculos como papa, yuca y camote

  • Más de 30 variedades de frutas, entre ellas plátano, manzana, naranja, papaya, piña y mango

Además, se incorporan opciones procesadas saludables como pulpas congeladas, frutas deshidratadas y néctares sin azúcar.

Más proteínas: carnes, lácteos y huevos

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de proteínas en la canasta:

  • Carnes de res, pollo, cerdo y llama

  • Pescados como trucha, surubí y pacú

  • Lácteos como leche en polvo, leche UHT, yogur, queso y kéfir

  • Huevos de gallina y codorniz

Estos productos buscan mejorar la nutrición, especialmente en etapas clave como el embarazo y la lactancia.

Aceites, mieles y otros productos

La lista también incluye:

  • Aceite vegetal fortificado

  • Miel de abeja en distintas presentaciones

  • Chocolate sin azúcar y pasta de maní

  • Edulcorantes como stevia

El gran cambio: menos procesados

El nuevo paquete elimina productos altamente procesados como galletas, queques y brownies, que eran habituales en versiones anteriores del subsidio.

Con esta reconfiguración, el subsidio apunta a reducir el consumo de azúcar y ultraprocesados, y a promover una alimentación más saludable.

¿Cuándo entra en vigencia?

El paquete será implementado desde el segundo semestre de 2026, junto con un sistema digital de distribución que permitirá a las beneficiarias recoger sus productos sin filas.

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