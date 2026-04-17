Subsidio 2026: lista completa de alimentos que recibirán las beneficiarias

La nueva canasta prioriza alimentos naturales, proteínas y productos frescos, dejando fuera galletas, queques y otros ultraprocesados.
17/04/2026 7:42
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El nuevo paquete prioriza carnes, lácteos, granos, frutas y alimentos naturales, dejando fuera galletas, queques y otros productos procesados.
La transformación del subsidio prenatal y de lactancia ya tiene rostro concreto: una nueva lista de productos que marca un cambio total en la alimentación entregada a madres en Bolivia.
El paquete 2026 deja atrás los ultraprocesados y apuesta por alimentos naturales, proteínas y productos con mayor valor nutricional, según la nómina oficial presentada por autoridades.
Más alimentos naturales y nutritivos
La nueva lista incorpora una amplia variedad de productos que apuntan a una dieta más equilibrada. Entre los principales grupos destacan:
Cereales y granos como arroz, avena, quinua, trigo y maíz
Harinas y mezclas fortificadas, incluyendo opciones para panqueques y alimentos integrales
Leguminosas como frijol, haba y maní
Semillas y frutos secos como chía, linaza, sésamo y almendras
También se incluyen productos innovadores como bebidas a base de sésamo con frutas, barras energéticas y mezclas nutricionales sin azúcar.
Frutas, verduras y alimentos frescos
El nuevo paquete amplía la presencia de productos frescos y naturales:
Verduras como zanahoria, tomate, espinaca, brócoli y cebolla
Tubérculos como papa, yuca y camote
Más de 30 variedades de frutas, entre ellas plátano, manzana, naranja, papaya, piña y mango
Además, se incorporan opciones procesadas saludables como pulpas congeladas, frutas deshidratadas y néctares sin azúcar.
Más proteínas: carnes, lácteos y huevos
Uno de los cambios más relevantes es el aumento de proteínas en la canasta:
Carnes de res, pollo, cerdo y llama
Pescados como trucha, surubí y pacú
Lácteos como leche en polvo, leche UHT, yogur, queso y kéfir
Huevos de gallina y codorniz
Estos productos buscan mejorar la nutrición, especialmente en etapas clave como el embarazo y la lactancia.
Aceites, mieles y otros productos
La lista también incluye:
Aceite vegetal fortificado
Miel de abeja en distintas presentaciones
Chocolate sin azúcar y pasta de maní
Edulcorantes como stevia
El gran cambio: menos procesados
El nuevo paquete elimina productos altamente procesados como galletas, queques y brownies, que eran habituales en versiones anteriores del subsidio.
Con esta reconfiguración, el subsidio apunta a reducir el consumo de azúcar y ultraprocesados, y a promover una alimentación más saludable.
¿Cuándo entra en vigencia?
El paquete será implementado desde el segundo semestre de 2026, junto con un sistema digital de distribución que permitirá a las beneficiarias recoger sus productos sin filas.
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