En cumplimiento al auto de buen gobierno por la histórica segunda vuelta electoral de este domingo, autoridades municipales y policiales intensificaron los operativos de control en distintos puntos de la ciudad, especialmente en locales de expendio de bebidas alcohólicas.

Desde las cero horas de este viernes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, en coordinación con la Guardia Municipal y la Policía Boliviana, desplegó equipos de fiscalización para verificar el acatamiento de la normativa vigente, que prohíbe la venta y consumo de alcohol hasta el lunes al mediodía.

Durante los operativos, se evidenció que algunos establecimientos incumplían la disposición, por lo que se procedió a emitir actas de clausura en aplicación del decreto departamental 523. Hasta el momento, al menos cuatro actividades económicas fueron cerradas por infringir la norma.

Las autoridades advirtieron que los locales que continúen comercializando bebidas alcohólicas serán sancionados con multas de hasta 2.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), equivalentes a aproximadamente 6.000 bolivianos. Además, no se descartan arrestos en caso de reincidencia o resistencia a la autoridad.

“Está totalmente prohibido cualquier tipo de consumo y expendio de bebidas alcohólicas. Esta sanción implica una multa económica y, en algunos casos, arresto”, señalaron desde la instancia municipal.

Los controles continuarán de manera intensiva en toda la ciudad durante el fin de semana, con el objetivo de garantizar el orden público y el normal desarrollo del proceso electoral.

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