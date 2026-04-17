Tormentas y lluvias en camino: estas regiones serán las más afectadas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 17 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de chubascos aislados y sin probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 4°C y 23°C y con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -1°C y máxima de 18°C.

Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 22°C durante la jornada.

Potosí presentará un cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 0°C y 21°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa, temperaturas entre 11°C y 31°C, y sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada nubosa, alcanzando valores entre 11°C y 24°C y sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 13°C a los 26°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena precipitaciones.

Santa Cruz tendrá una jornada con chubascos aislados, con temperaturas entre 22°C y 30°C y con baja probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

Cobija tendrá lluvias en la región con temperaturas entre 24°C y 32°C.

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