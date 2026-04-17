Abogado de Crapuzzi asegura que recién en 2006 supo que su familia era dueña de terrenos del Mutualista

El abogado Jerjes Justiniano, defensa de Nelson Crapuzzi, aseguró que la documentación presentada por su cliente respalda la propiedad de los terrenos ubicados en la zona del Mercado Mutualista.

Según explicó, la escritura pública de transferencia fue registrada en Derechos Reales y las colindancias descritas en ese documento coinciden con las registradas por el catastro y el plan regulador del municipio.

“Si nosotros miramos esta escritura pública, esta transferencia se registró en Derechos Reales y consta aquí el alodial original. Las colindancias que constan en esta escritura pública coinciden con las colindancias que tiene el plan regulador referente al mercado Mutualista”.

Uno de los principales cuestionamientos hacia la familia Crapuzzi apunta a por qué no reclamó en el momento de la expropiación de esos terrenos. Sobre ese punto, Justiniano aseguró que Nelson Crapuzzi no sabía que esos predios habían sido adquiridos por su padre.

De acuerdo con la versión del abogado, Miguel Crapuzzi compró los terrenos en 1969 y falleció en Italia en 1989. Tras su muerte, Nelson Crapuzzi se declaró heredero de todos sus bienes, aunque desconocía la existencia de ese terreno específico.

“Evidentemente, el señor Nelson Crapuzzi desconocía que ese terreno lo había comprado su padre”.

Justiniano explicó que Nelson Crapuzzi recién tomó conocimiento del caso en 2006, cuando fue citado por una fiscal para reconocer la firma de su padre en documentos vinculados a unos terrenos que estaban siendo comercializados por terceros.

“A raíz de ese proceso él toma conocimiento y empieza a recolectar y recopilar información”.

El abogado también señaló que Nelson Crapuzzi tenía alrededor de 25 años cuando se produjo la expropiación y que en ese momento toda la documentación estaba en manos de su padre.

“Obviamente el papá era el que tenía toda la documentación, tenía todo”.

Según la defensa, una vez que Nelson Crapuzzi reunió toda la información comenzó a reclamar ante la Alcaldía desde 2022, argumentando que los procesos de expropiación fueron realizados de manera incorrecta.

“Ustedes han hecho procesos de expropiación que están mal hechos porque han pagado a personas que no corresponden”.

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