"Bolivia continúa siendo refugio estratégico de organizaciones criminales", advierte Santistevan

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, aseguró que la reciente captura en Santa Cruz de Gerson Palermo alto miembro del Primer Comando de la Capital (PCC) refleja la presencia activa de organizaciones criminales internacionales operando en territorio boliviano.

Santistevan sostuvo que Bolivia continúa siendo utilizada como refugio por estructuras delictivas de la región, principalmente vinculadas al narcotráfico, que buscan instalarse para operar y expandir sus actividades.

“Bolivia todavía sigue siendo el refugio estratégico y geopolítico de líderes, principalmente de miembros del PCC”, señaló la autoridad.

Señaló que estos grupos no solo se ocultan, sino que también establecen redes económicas para lavar dinero e invertir en actividades legales como la compra de tierras, maquinaria agrícola y explotación minera.

Santistevan advirtió que estas organizaciones suelen camuflar sus operaciones bajo la figura de empresarios, lo que dificulta su detección.

“Un capo de la mafia no busca una cueva común para esconderse, sino un lugar apropiado que le permita seguir operando con su organización criminal”, afirmó.

Según explicó, la captura del ciudadano brasileño en Cotoca responde a un trabajo coordinado entre distintas unidades policiales y agencias internacionales, aunque advirtió que no se trata de un caso aislado.

Asimismo, señaló que la lucha contra el crimen organizado requiere mayor capacidad operativa y fortalecimiento institucional, al mencionar limitaciones logísticas y de recursos en las fuerzas encargadas del control e investigación.

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