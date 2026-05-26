“Bolivia no será refugio de narcotraficantes”, afirma Justiniano tras captura de líder del PCC en Cotoca

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó en contacto con RE UNO DE BOLIVIA este martes que Bolivia no debe convertirse en refugio para narcotraficantes extranjeros, tras la captura en Cotoca de un presunto líder del Primer Comando de la Capital (PCC), considerado uno de los delincuentes más buscados de Brasil.

La autoridad explicó que el operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre fuerzas bolivianas y brasileñas, desarrollado desde hace tiempo mediante tareas de inteligencia y cooperación internacional.

“Es un trabajo que da resultado, es una cooperación que hemos venido desarrollando. Hoy en Cotoca, a las 7:00, en una calle sin nombre, fue detenido este sujeto”, señaló Justiniano durante una entrevista con el programa Notivisión de Red Uno.

Asimismo, informó que se realizan gestiones con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), agregados policiales brasileños y la Policía Federal de Brasil para concretar la expulsión inmediata del detenido hacia territorio brasileño.

Según el viceministro, el capturado figuraba entre los principales objetivos de búsqueda de las autoridades brasileñas y era investigado por delitos vinculados a organización criminal, lavado de dinero y narcotráfico.

“Bolivia no debe ser refugio para los narcotraficantes de Brasil y de ningún país. Todas las personas prófugas del narcotráfico no se deben establecer en Bolivia”, remarcó la autoridad.

Justiniano también indicó que existen otras personas identificadas como objetivos de investigación y que continúan los operativos de inteligencia en coordinación con autoridades extranjeras.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sujeto detenido aparentaba llevar una vida empresarial ligada al rubro agropecuario en el municipio de Cotoca, donde residía mientras permanecía prófugo de la justicia brasileña.

“Sabemos que tenía una especie de oficio de agropecuario, una casa. Esos detalles van a salir más adelante con las investigaciones”, sostuvo.

Sobre posibles nexos o colaboradores en Bolivia, el viceministro evitó brindar mayores detalles alegando razones de inteligencia, aunque aseguró que las pesquisas continuarán para determinar las operaciones que el grupo criminal pudo haber desarrollado en el país.

La autoridad también advirtió que los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas regiones afectan el trabajo antidroga, al dificultar el desplazamiento y las tareas de seguridad de la Policía.

“Estas situaciones favorecen realmente a los narcotraficantes y afectan el trabajo de lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

Finalmente, Justiniano confirmó que las autoridades bolivianas trabajan para agilizar la llegada de una aeronave de la Policía Federal de Brasil que trasladará al detenido, identificado como Palermo, quien en su país enfrenta condenas que suman 126 años de prisión.

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