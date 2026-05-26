Incautan más de 1,6 toneladas de marihuana en operativo sustancia controlada en la frontera con Chile

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público incautaron más de 1,6 toneladas de marihuana durante un operativo ejecutado en la zona fronteriza entre Bolivia y Chile, en el departamento de Potosí.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que se abrió una investigación por el delito de tráfico de sustancias controladas, tras el hallazgo de más de 1.400 paquetes de marihuana abandonados en un vehículo tipo furgoneta en inmediaciones de la carretera Alota–Avaroa, en el municipio de Uyuni.

De acuerdo con el reporte, el motorizado fue encontrado sin ocupantes en la zona fronteriza, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia controlada y del vehículo, iniciándose las pericias correspondientes para identificar a los responsables.

En paralelo, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Potosí, Dorian Angulo, confirmó que el operativo permitió el decomiso de 1.686.750 gramos de marihuana (equivalente a 1,6 toneladas), además del secuestro de un furgón de marca Nissan Atlas con placa chilena.

Según el informe policial, el vehículo fue hallado tras una persecución en la que el conductor habría huido al detectar la presencia de efectivos antidroga. En su interior se encontraron 60 bolsas de yute con paquetes tipo ovoide que dieron positivo a marihuana en la prueba de campo.

La Felcn informó que la droga fue trasladada a dependencias de la institución en Potosí para su pesaje, análisis y posterior destrucción conforme a la Ley 1008. Asimismo, se solicitó la incautación definitiva del vehículo utilizado en el ilícito, mientras continúan las investigaciones para establecer la identidad de los implicados y posibles redes de tráfico internacional.

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