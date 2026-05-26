La Policía aprehende a 17 manifestantes por hechos de violencia durante movilización en La Paz

La Policía Boliviana informó de la aprehensión de 17 personas involucradas en hechos de violencia registrados durante la movilización del 25 de mayo en la ciudad de La Paz.

Según el reporte oficial, los manifestantes intentaron romper el sistema de seguridad instalado en los accesos a la plaza Murillo, utilizando dinamitas, petardos y hondas.

La institución señaló que los ataques estuvieron dirigidos contra efectivos policiales que resguardaban el sector y también provocaron daños en vehículos públicos y privados que transitaban por la zona.

Algunos de los objetos hallados en posesión de los detenidos. Foto: Pol. Bol.

El operativo policial se desplegó en inmediaciones de la estación del Teleférico Morado, donde un contingente intervino para impedir el avance de la marcha hacia el kilómetro cero de la sede de Gobierno.

Tras la intervención, los 17 aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se formalizan las actuaciones investigativas correspondientes.

La Policía Boliviana indicó que los operativos fueron ejecutados en cumplimiento de su labor de mantenimiento y restablecimiento del orden público, y advirtió que actuará ante cualquier hecho que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas o afecte bienes públicos y privados.

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