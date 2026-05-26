DDHH verifica situación de detenidos durante bloqueos

Durante las movilizaciones registradas en esta jornada, cerca de 20 personas fueron arrestadas y trasladadas a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde representantes de organismos defensores de derechos acudieron para verificar su situación.

Miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo se presentaron en dependencias policiales con el objetivo de constatar el número de arrestados, las condiciones en las que se encuentran y las circunstancias que derivaron en su aprehensión.

Verificación y procedimiento

Indicaron que, como parte de su labor de defensa y vigilancia, corresponde realizar una verificación directa y solicitar información oficial sobre los procedimientos ejecutados por la Policía.

Los representantes anunciaron que, una vez concluida la revisión y obtenidos los datos correspondientes, emitirán un pronunciamiento público para informar sobre la situación legal de los arrestados.

El hecho se registra en medio de una jornada marcada por movilizaciones y tensión en distintos puntos de La Paz, donde se reportaron marchas, bloqueos y operativos policiales de resguardo.

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