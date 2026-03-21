¿Qué pasó con el soldado fallecido en Pando? Defensoría pide informe

La Defensoría del Pueblo de Bolivia solicitó un informe al Ministerio de Defensa sobre la muerte de un soldado que realizaba su servicio militar en Pando, en el norte amazónico del país. El hecho ocurrió el 8 de marzo y es investigado por autoridades civiles y militares.

El requerimiento fue presentado por el defensor Pedro Callisaya, quien pidió detalles sobre los protocolos aplicados, las órdenes operativas y las acciones de auxilio tras el suceso, según informó la entidad en un comunicado.

Denuncias de la familia

El caso tomó relevancia pública luego de que la madre y la hermana del militar denunciaran que el joven habría sido asesinado. También afirmaron que el cuerpo fue entregado “sin ojos y sin riñones”, una versión que hasta ahora no ha sido confirmada por autoridades.

La Defensoría indicó que busca establecer si hubo negligencia o incumplimiento de protocolos militares en el lugar donde ocurrió el hecho.

Versión oficial del Ejército

El Ejército de Bolivia informó que el soldado, identificado como R.J.CH., se encontraba realizando actividades personales cerca del río Rapirrán cuando fue arrastrado por la corriente.

La institución señaló que colabora con la Fiscalía y que inició un sumario informativo interno para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Investigación en curso

La Defensoría abrió un caso el 10 de marzo, en su rol como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y realiza seguimiento a las investigaciones.

También confirmó que el cuerpo del soldado fue trasladado desde una localidad de Brasil hasta Cobija, capital de Pando, y que acompaña a la familia en gestiones legales.

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