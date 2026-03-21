Marset rompió el silencio desde el avión de la DEA tras su captura

La captura de Sebastián Marset hace algunos días en Santa Cruz culminó con su inmediata extradición bajo custodia de agentes estadounidenses. Desde el interior de una aeronave de la DEA, el uruguayo manifestó con frialdad que su caída no se debió a la inteligencia paraguaya, sino a un tablero político que ya no soportaba más piezas.

Marset dirigió duras palabras contra las autoridades de Asunción, específicamente hacia Jalil Rashid y Enrique Riera, a quienes acusó de celebrar una victoria vacía.

"¿Me ven? Acá estoy, con las esposas puestas y en manos de los gringos", sentenció mientras minimizaba el rol de las fuerzas de seguridad locales en su detención.

Sobre la condena de 13 años impuesta a Erico Galeano, el capo recordó con ironía los vínculos que los unieron en el Deportivo Capiatá. "Erico, fuiste un socio fiel hasta que te quemaste solo", afirmó al referirse al esquema de lavado de dinero y uso de aeronaves que benefició a su organización.

La situación de su esposa, Gianina García Troche, parece ser el punto de mayor fricción y resentimiento para el ahora detenido. Marset denunció que la justicia paraguaya la persigue de forma irregular para quebrarlo emocionalmente, mientras otras figuras ligadas a fideicomisos poderosos gozan de impunidad.

En un relato inédito sobre sus inicios, el uruguayo reveló que comenzó como estibador bajo las órdenes de Juan Domingo "Papacho" Viveros Cartes. Aseguró haber ido a prisión en 2013 para proteger la estructura del "Patrón", cuestionando la lealtad de quienes hoy lo entregan a las autoridades norteamericanas.

El detenido no escatimó en nombres y señaló directamente a Nilda Margarita Bestard y Zully Myriam Villalba como responsables de blindar sus activos y movimientos financieros. Incluso vinculó a Fausto Von Streber, del TSJE, con supuestos ajustes de votos destinados a mantener la protección política de la que gozaba.

Las acusaciones se extendieron al sector financiero, mencionando a Jorge Brítez por presuntas irregularidades en el IPS y a Juan Manuel Gustale en relación con sistemas de votación. Marset comparó sus delitos con los de estos funcionarios, alegando que ellos han traicionado al pueblo paraguayo desde las instituciones del Estado.

Antes de aterrizar en suelo estadounidense, el hombre más buscado de la región dejó una advertencia final para los líderes políticos en Mburuvicha Róga".

Díganle a Horacio y a Santi que la DEA tiene mejores oídos que la fiscalía paraguaya", concluyó antes de cerrar su última comunicación pública.

Fuente: TN - Todo Noticias.

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