Juez de EEUU negó fianza a Sebastián Marset: estos fueron los argumentos

La justicia de Estados Unidos ratificó la detención preventiva de Sebastián Marset tras negarle la fianza bajo el argumento de que representa un peligro de fuga extremo debido a su historial evadiendo a la Interpol y su vasta capacidad económica. El juez William Porter determinó que no existen garantías suficientes para otorgar medidas alternativas, dado que el acusado ha burlado operativos internacionales en múltiples países previamente.

Durante su segunda comparecencia en la Corte de Virginia, el uruguayo lució el uniforme reglamentario verde bajo un estricto dispositivo de seguridad coordinado por los alguaciles federales. La audiencia, que generaba gran expectativa por una posible admisión de culpabilidad, se vio interrumpida por motivos administrativos relacionados con la acreditación del equipo legal.

La defensa técnica de Marset solicitó formalmente una prórroga para finalizar los registros legales de los abogados que asumirán su representación oficial en el proceso. Ante esta petición, el magistrado Porter decidió postergar la diligencia, manteniendo al imputado bajo custodia en una prisión de alta seguridad.

El calendario judicial ha marcado ahora el próximo miércoles 25 de marzo como la fecha definitiva para que el procesado tome una postura frente a los cargos. En esa instancia, Marset deberá comunicar al tribunal si acepta su responsabilidad en los hechos o si prefiere enfrentar un juicio oral y público.

El uruguayo enfrenta una acusación formal por conspiración para el lavado de activos, un delito de gravedad federal en territorio estadounidense. De ser hallado culpable al finalizar el proceso, las leyes vigentes estipulan una pena que podría alcanzar los 20 años de privación de libertad.



Fuente: abc Color.

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