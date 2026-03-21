Nuevos detalles han surgido en torno al brutal asesinato de Luiz Gabriel Vinhorquis de Souza, el ciudadano brasileño de 22 años que fue acribillado el pasado jueves en plena plaza de Guayaramerín. El Coronel Iván Bernal, Comandante Departamental de la Policía del Beni, ofreció un informe pormenorizado que arroja luz sobre la peligrosidad de la víctima y la meticulosa planificación del crimen.

La novedad: Una víctima armada

Aunque ya se conocía la violencia del ataque, Bernal confirmó un dato revelador para la investigación: Vinhorquis de Souza portaba un arma de fuego en el momento de su muerte. Se trata de una pistola marca Glock, calibre 9 mm, la cual contaba con un cargador adicional abastecido con proyectiles.

"Este elemento nos hace presumir que el fallecido se dedicaba a actividades ilícitas. El hallazgo del arma, junto a sus antecedentes, refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico ilícito de sustancias controladas", señaló el jefe policial.

Fueron 82 disparos: "Querían asegurar su muerte"

El informe forense y policial es estremecedor. La víctima recibió aproximadamente 82 impactos de bala distribuidos en el cráneo, rostro, tórax y extremidades. Según el Comandante, los sicarios utilizaron armamento de alto poder, presumiblemente una ametralladora, dado que en la escena se recolectaron casquillos de calibre 40 y 9 mm.

El ataque tuvo una fase de "remate". Tras los primeros disparos, los atacantes notaron que la acompañante de la víctima —una joven boliviana de 22 años— intentaba refugiarse en una tienda cercana. Esto provocó que el vehículo de los sicarios regresara para descargar ráfagas adicionales y asegurar el deceso del objetivo principal.

Antecedentes y fuga

Luiz Gabriel Vinhorquis de Souza no era un desconocido para la justicia. Era un prófugo buscado en Brasil por dos homicidios, entre ellos el asesinato de un adolescente de 13 años ocurrido en Porto Velho en 2022.

Respecto a los autores del crimen, la policía encontró el vehículo utilizado (un automóvil blanco) a 10 kilómetros de la ciudad, en la localidad Primero de Mayo. El motorizado estaba completamente calcinado, una maniobra clásica del sicariato para borrar huellas dactilares y evidencia biológica.

Dificultades en la captura

El Coronel Bernal admitió que, aunque existen avances en la identificación de los sospechosos —quienes también serían de nacionalidad brasileña—, la geografía del Beni juega a favor de los criminales en este tipo de casos. Comentó que muchos huyen hacia zonas de difícil acceso sin rutas terrestres y con vías fluviales. Además, están en movilidad constante porque no tienen residencia fija y cruzan la frontera hacia Brasil intermitentemente.

Actualmente, la Policía Boliviana mantiene una estrecha coordinación con la Policía Federal y Militar del Brasil para dar con el paradero de los responsables, mientras se espera la recuperación de la joven herida, quien recibió seis impactos de bala y permanece en estado delicado, para que pueda dar su declaración.

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