Gobierno indaga presencia criminal brasileña tras crímenes en Guayaramerín

El gobierno boliviano investiga la relación de ciudadanos brasileños con los recientes asesinatos ocurridos en Guayaramerín, fronterizo municipio del Beni.

Según informó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, uno de los crímenes se registró la noche del jueves en plena plaza de la ciudad, donde el hombre fallecido recibió al menos 82 impactos de proyectil. Otro hecho ocurrió en un instituto cercano, también con saldo fatal.

“Se ha detectado presencia de delincuentes brasileros. El tema está en investigación. Eso es lo que se puede decir hasta ahora”, afirmó Paredes.

El viceministro indicó que se ha reforzado el personal policial en Guayaramerín, no solo por la violencia en la ciudad, sino también en poblaciones aledañas.

“Esperamos resultados que serán producto de una acción vehemente de la policía boliviana”, agregó.

No se descarta que el asesinato esté vinculado con un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de sustancias controladas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en esta zona fronteriza.

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