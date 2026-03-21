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Acribillado en Guayaramerín: Acompañante fue baleada al intentar huir; este es su estado

De acuerdo con el fiscal Alexander Mendoza, la víctima intentó escapar, pero fue alcanzada por seis proyectiles y permanece internada con diagnóstico reservado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/03/2026 20:58

Mujer herida a bala en Guayaramerín permanece grave tras ataque armado
Beni, Bolivia

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El fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, informó detalles del violento ataque armado registrado en Guayaramerín, que dejó como saldo un ciudadano brasileño fallecido y una mujer boliviana gravemente herida.

Según explicó la autoridad, las víctimas se encontraban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes dispararon en movimiento contra ambos.

“El ciudadano brasileño, quien conducía la motocicleta, perdió el control y cayó al suelo tras recibir múltiples impactos de bala”, señaló Mendoza.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, el hombre recibió aproximadamente 82 disparos, que le provocaron la muerte por lesiones en los centros nerviosos superiores, laceración de masa encefálica y traumatismo cráneo encefálico penetrante.

La acompañante, una mujer boliviana, intentó escapar tras el ataque, pero también fue alcanzada por los disparos. “La misma habría recibido seis impactos de proyectil de arma de fuego y presenta un cuadro de shock hipovolémico”, detalló el fiscal.

La mujer se encuentra internada en un centro de salud, bajo resguardo, y su estado es delicado. Por motivos de seguridad, las autoridades no brindaron mayores datos sobre su ubicación.

Mendoza también indicó que, tras el ataque, los autores se dieron a la fuga por una carretera, abandonando el vehículo utilizado.

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana y grupos especiales, continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. “Esperamos que en las próximas horas se pueda tener mayor información y dar con los presuntos autores”, afirmó.

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